Nissan plonge dans le rouge au 1er semestre et révise sa prévision de CA annuel
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 12:05
Le constructeur japonais a également enregistré une perte d'exploitation de 27,7 milliards de yens sur la période, après un bénéfice de 32,9 milliards au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires recule quant à lui de 7% à 5578 milliards de yens, contre 5984 milliards un an plus tôt.
Nissan rapporte avoir vendu 1,48 million de véhicules au 1er semestre.
'Nos résultats semestriels reflètent les défis que nous devons relever, mais confirment que Nissan est sur la voie de la reprise. [...] Avec concentration, discipline et les mesures engagées, je suis confiant dans notre capacité à livrer de meilleurs résultats sur la seconde moitié de l'année', a voulu rassurer Ivan Espinosa, président et CEO.
La direction a ajusté sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice complet à 11 700 MdJPY, contre 12 500 MdJPY précédemment. Le constructeur anticipe une perte d'exploitation de 275 milliards de yens sur l'année, malgré une intense chasse aux coûts.
Nissan rapporte en effet avoir réalisé plus de 80 milliards de yens d'économies au premier semestre et se dit en bonne voie pour dépasser les 150 milliards de yens d'ici la fin de l'exercice.
A lire aussi
-
Le Hezbollah pro-iranien a rejeté jeudi toute "négociation politique" entre le Liban et Israël, proposée par des émissaires, et affirmé son "droit légitime" à se défendre face à l'intensification des attaques israéliennes. Malgré un cessez-le-feu qui a mis fin ... Lire la suite
-
La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé son taux directeur inchangé à 4% jeudi, à une courte majorité, face à la conjoncture économique morose du Royaume-Uni et avant la présentation du budget britannique, qui devrait comprendre des hausses d'impôts. "Nous pensons ... Lire la suite
-
Moderna MRNA.O a abaissé jeudi de 200 millions de dollars la limite supérieure de ses prévisions de recettes pour 2025, le groupe citant des ventes plus faibles que prévu de son vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis. Moderna a déclaré s'attendre à des recettes ... Lire la suite
-
Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer