Nissan: nouveau concept-car pour les 20 ans de NDE

(CercleFinance.com) - Pour célébrer le 20e anniversaire de Nissan Design Europe (NDE) à Londres, Makoto Uchida, président et directeur général de Nissan, s'est rendu à NDE pour dévoiler un tout nouveau concept-car électrique urbain et sportif appelé Nissan Concept 20-23.



La présentation du nouveau Concept 20-23 a eu lieu sur une barge flottante amarrée directement à l'extérieur de NDE, sur le tronçon du bassin de Paddington du canal Grand Union.



Le Nissan Concept 20-23 a été conçu par une équipe comprenant certains des plus jeunes membres de NDE, avec pour mission simple de concevoir une voiture - sans contraintes - qu'ils aimeraient conduire dans les rues de la ville où ils travaillent.



' Fort de l'héritage des voitures dites Pike de Nissan, telles que la Be-1, la Pao, la Figaro et la S-Cargo, le Concept 20-23 apporte une touche du 21e siècle à cette tradition des petites voitures ' indique le groupe.





