Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan-Les bénéfices et les flux de trésorerie sous pression, dit le DG Reuters • 18/02/2020 à 04:32









YOKOHAMA, Japon, 18 février (Reuters) - Le directeur général de Nissan 7201.T , Makoto Uchida, a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que la faiblesse des ventes mondiales de véhicules maintiennent sous pression les bénéfices et les flux de trésorerie (cash flow) du constructeur japonais d'ici la fin de l'exercice fiscal en mars. Makoto Uchida s'exprimait pour la première fois devant les actionnaires de Nissan depuis sa prise de fonction à la tête du groupe en décembre dernier. Le constructeur automobile a abaissé la semaine dernière de 43% sa prévision de résultat opérationnel annuel, en raison de la baisse des ventes de véhicules, ajoutant une pression supplémentaire sur la nouvelle direction d'un groupe encore convalescent après l'éviction de Carlos Ghosn. Les actionnaires se retrouvaient pour une réunion extraordinaire au siège de Yokohama afin de valider l'entrée en fonction d'Uchida et la nomination de nouveaux directeurs, parmi lesquels le directeur d'exploitation Ashwani Gupta. (Naomi Tajitsu; version française Jean Terzian)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -0.80% RENAULT Euronext Paris -5.13%