Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan-La structure de l'alliance n'est pas un sujet prioritaire - DG Reuters • 08/06/2020 à 08:25









PARIS, 8 juin (Reuters) - L'évolution de la structure capitalistique de l'alliance formée par Nissan 7201.T , Renault RENA.PA et Mitsubishi Motors 7211.T n'est pas un sujet prioritaire aujourd'hui, déclare le directeur général de Nissan dans une interview https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/nissan-et-renault-doivent-se-soutenir-a-condition-que-la-competitivite-soit-la-1209050 publiée lundi par Les Echos. "Nous avons plein d'autres sujets beaucoup plus prioritaires. Cela n'est pas un sujet de discussion aujourd'hui", souligne Makoto Uchida en réponse à une question à ce propos. Renault, dont l'Etat français est actionnaire à hauteur de 15%, est le premier actionnaire de Nissan avec un peu plus de 43% du capital. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.