Nissan: Ivan Espinosa nommé président et CEO

(AOF) - Nissan (+1,39% à 439 yens) annonce qu’Ivan Espinosa, actuellement directeur de la planification, a été nommé président et CEO du groupe, succédant à Makoto Uchida. Ivan Espinosa est diplômé du Tecnologico de Monterey (Mexique) et de la Harvard Business School. Ayant accompli toute sa carrière chez Nissan, il a notamment assumé plusieurs postes de directeur général au sein de la filiale mexicaine du groupe de 2006 à 2008. Il a également été vice-président de Nissan Europe chargé de la stratégie et de la planification. Makoto Uchida dirigeait Nissan depuis 2020.

Renault détient à ce jour 35,71 % du capital de son partenaire japonais (17,05 % d'actions Nissan détenues en direct et 18,66 % d'actions détenues dans la fiducie française dont Renault Group est bénéficiaire).

