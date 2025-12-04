Nissan dévoile le Kait, un SUV produit au Brésil et promis à l'export
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 12:53
Le Kait sera produit au complexe industriel de Resende, au Brésil, avec des exportations prévues vers plus de 20 marchés.
"Nous sommes fiers de fabriquer et de commercialiser ce véhicule en premier lieu au Brésil et en Amérique latine, et je suis convaincu qu'il rencontrera un vif succès auprès de nos clients de la région, car il hérite des atouts majeurs de notre plateforme la plus vendue : robustesse, fiabilité et qualité", a commenté Guy Rodríguez, président de Nissan Amérique latine.
A lire aussi
-
L'UE a lancé jeudi une enquête sur le géant américain de la tech Meta, propriétaire de WhatsApp, pour une possible infraction aux règles de la concurrence liée aux fonctions d'intelligence artificielle (IA) dans l'application de messagerie. Cette nouvelle enquête ... Lire la suite
-
Margaryta Chabanova a fait le voyage de Kiev à Vienne pour rappeler aux 57 Etats participants de l'OSCE réunis en Conseil ministériel jeudi et vendredi que trois employés, dont son mari, sont détenus depuis trois ans et sept mois en Russie. Avec ses collègues Maksim ... Lire la suite
-
(Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Kroger, Hormel Foods) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI et de 0,03% pour ... Lire la suite
-
Les proches du journaliste français Christophe Gleizes espèrent une grâce du président algérien après la confirmation en appel de sa condamnation à sept ans de prison en Algérie, tandis que l'Elysée a promis jeudi de continuer à "agir" pour "obtenir sa libération". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer