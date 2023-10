Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan: dévoile le concept Nissan Hyper Urban information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - Nissan dévoile une série de véhicules concept entièrement électriques, dont le premier est le multisegment Nissan Hyper Urban, dévoilé numériquement.



Cette présentation est faite à l'approche du Japan Mobility Show à Tokyo.



La Nissan Hyper Urban a été présentée en première numérique aujourd'hui dans le nouveau hall de présentation du design de Nissan au sein du centre technique de Nissan à Atsugi, Kanagawa. Il apparaîtra au salon Japan Mobility sous forme numérique.





