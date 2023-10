Nissan: améliore la fonction cognitive des pilotes information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 16:00

(CercleFinance.com) - L'équipe Nissan Formula E démontre des améliorations de la fonction cognitive grâce à un programme d'entraînement cérébral sur mesure. Nissan dévoile ainsi les principales conclusions de son programme innovant Brain to Performance



Les résultats de ce programme, qui étudie la fonction cérébrale et l'anatomie des pilotes, montrent comment les protocoles d'entraînement cérébral peuvent améliorer avec succès les fonctions cognitives des pilotes de l'équipe Nissan Formula E.



En outre, les données indiquent que les pilotes de course qui ont participé à la formation Nissan Brain to Performance ont connu des améliorations en termes de prise de décision complexe, de résilience au stress et à la fatigue, ainsi que des temps de réaction plus rapides. Ces améliorations peuvent contribuer à réduire les erreurs sur la piste et à maximiser le rythme et la régularité des pilotes.



Une formation continue pourrait permettre aux pilotes du Nissan Formula E Team d'atteindre le potentiel maximum de leur cerveau en mesurant la rapidité avec laquelle ils peuvent traiter les informations.



Le Dr Lucian Gheorghe, directeur principal de l'innovation UX de Nissan, a déclaré : ' Depuis le début du programme Brain to Performance, nous savions que cette technologie neurostimulante avait un grand potentiel pour aider à améliorer les performances sur piste des pilotes de l'équipe Nissan Formula E. Nos recherches menées au cours des saisons 7 et 8 ont montré que les capacités des gens à apprendre et à retenir des connaissances étaient considérablement améliorées. Les protocoles de formation développés en collaboration avec PlatoScience et Wave Neuro l'ont encore confirmé, avec des améliorations des fonctions cognitives des conducteurs.