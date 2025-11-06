 Aller au contenu principal
Nissan affiche une hausse surprise de son bénéfice d'exploitation au T2
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 09:31

Nissan Motor

7201.T a fait état jeudi d'une hausse de 61% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, les efforts de réduction des coûts fixes dans le cadre de son plan de redressement lui ayant permis d'éviter la perte anticipée par les analystes.

Nissan a enregistré un bénéfice de 51,5 milliards de yens (292,88 millions d'euros) pour la période juillet-septembre, contre une perte de 70,9 milliards de yens attendue en moyenne par cinq analystes selon les données LSEG.

Le groupe a renoué avec le bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre grâce à ses efforts de réduction des coûts fixes dans le cadre de son plan de redressement et à la hausse de ses ventes en Amérique du Nord.

Nissan Motor a maintenu ses prévisions publiées la semaine dernière, tablant sur une perte d'exploitation annuelle de 275 milliards de yens pour l'exercice clos en mars 2026, en raison de l'impact des droits de douane américains et des risques liés à la chaîne d'approvisionnement.

Cela inclut de problèmes d'approvisionnement en puces Nexperia, Nissan prévoyant selon une source de réduire la production de son SUV Rogue, best-seller au Japon, à partir de la semaine prochaine en raison d'une pénurie de puces provenant de la société néerlandaise.

(Rédigé par Daniel Leussink ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

