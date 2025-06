Nissan: a vendu 17 215 N7 EV en Chine le premier mois information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - Nissan annonce que sa nouvelle berline 100 % électrique, la N7 EV, a enregistré 17 215 commandes dès son premier mois de commercialisation en Chine, après son lancement le 27 avril. Les livraisons ont débuté le 15 mai.



Le N7 est le premier d'une série de neuf véhicules à énergie nouvelle (NEV) que Nissan prévoit d'introduire en Chine d'ici l'été 2027. Il propose deux capacités de batterie (58 et 73 kWh) et une autonomie allant jusqu'à 635 km.



Ce modèle intègre des technologies de pointe, notamment le système de conduite assistée ' Navigate on Autopilot ', développé avec Momenta, ainsi qu'un système de sièges à posture adaptative basé sur l'IA.



70 % des acheteurs sont de jeunes familles de moins de 35 ans, dont une majorité achète un véhicule Nissan pour la première fois.



Pour soutenir l'activité, Nissan restructure son réseau NEV avec plus de 100 centres de distribution et 500 centres de commande en Chine.





