NISSAN A REPRÉSENTÉ 1.244 MILLIONS D'EUROS DES PERTES DE RENAULT AU 2E TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Nissan a représenté 1.244 millions d'euros des pertes de Renault au titre du 2e trimestre 2020, annonce mardi le constructeur français. "Le résultat publié (mardi) par Nissan en normes comptables japonaises au titre du premier trimestre de son exercice fiscal 2020/2021 (période du 1er avril au 30 juin 2020) se traduira dans le résultat net du deuxième trimestre 2020 de Renault par une contribution négative estimée à -1.244 millions d'euros après retraitements IFRS (-305 millions d'euros)", indique Renault dans un communiqué. (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate -6.87% RENAULT Euronext Paris -1.15%