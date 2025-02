Nissan a contribué aux résultats de Renault à hauteur de 211 millions d'euros en 2024

(AOF) - "La contribution de Nissan aux résultats de Renault Group au titre de l’exercice 2024 s’élève à 211 millions d’euros", annonce le constructeur français sur la base des résultats de Nissan. Il rappelle que sa participation dans le capital de son partenaire japonais est, à ce jour, de 35,71 % (17,05 % d'actions Nissan détenues en direct et 18,66 % d’actions détenues dans la fiducie française dont Renault Group est bénéficiaire).

Nissan, Honda et Mitsubishi annoncent parallèlement avoir mis fin à leur protocole d'accord sur l'examen d'une collaboration tripartite, à la lumière de la résiliation du protocole d'accord signé le 23 décembre dernier concernant la contrepartie d'une intégration commerciale entre Nissan et Honda. À l'avenir, les trois entreprises collaboreront dans le cadre d'un partenariat stratégique visant l'ère de l'intelligence et des véhicules électrifiés, conformément à l'accord signé le 1er août 2024.