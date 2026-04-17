NiSource s'envole grâce aux contrats d'achat d'électricité d'Alphabet et d'Amazon

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17 avril - ** Les actions de l'entreprise américaine NiSource

NI.N sont en hausse de 2,6 % à 49 $ avant la mise sur le marché, car les entreprises du secteur des grandes technologies recherchent des sources d'énergie fiables et plus propres pour alimenter les centres de données, en raison de l'utilisation de l'intelligence artificielle ** La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord de fourniture d'énergie à long terme avec une unité d'Alphabet GOOGL.O et élargi son accord avec Amazon AMZN.O . ** Dans le cadre de l'accord avec l'unité Alphabet, NI fournira de l'énergie pour soutenir un grand centre de données dans l'Indiana à partir de l'été 2026 ** NI a élargi son accord avec Amazon afin d'accélérer la fourniture d'électricité à ses sites et d'anticiper les crédits de facturation pour les ménages ** Le modèle GenCo de Co pour les gros clients vise à réaliser des économies à l'échelle du système d'environ 1,25 milliard de dollars, soit 90 à 115 dollars par an et par ménage, en protégeant les clients existants contre les coûts supplémentaires ** À la dernière clôture, l'action NI a augmenté de 14,2 % depuis le début de l'année