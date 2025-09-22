 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 821,16
-0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NiSource progresse grâce à l'accord de NIPSCO sur les centres de données
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de la société américaine de services publics NiSource NI.N augmentent de 3,5 % à 41,76 $ dans les transactions de pré-marché

** L'unité de la société Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) a conclu un accord avec une société de notation investissement pour fournir un service électrique à ses centres de données, selon un dépôt auprès de la SEC

** La société indique que le contrat sera soumis à l'approbation de l'Indiana Utility Regulatory Commission

** NIPSCO prévoit de financer le projet par une combinaison de financement par emprunt et par actions, ce qui peut inclure des investissements minoritaires dans des filiales

** La société indique qu'elle peut également rechercher d'autres sources de financement, structures ou partenariats en fonction de l'évolution des conditions du marché et des considérations stratégiques

** Jusqu'à la dernière clôture, l'indice NI a augmenté de 9,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NISOURCE
41,095 USD NYSE +1,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank