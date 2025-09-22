NiSource progresse grâce à l'accord de NIPSCO sur les centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Les actions de la société américaine de services publics NiSource NI.N augmentent de 3,5 % à 41,76 $ dans les transactions de pré-marché

** L'unité de la société Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) a conclu un accord avec une société de notation investissement pour fournir un service électrique à ses centres de données, selon un dépôt auprès de la SEC

** La société indique que le contrat sera soumis à l'approbation de l'Indiana Utility Regulatory Commission

** NIPSCO prévoit de financer le projet par une combinaison de financement par emprunt et par actions, ce qui peut inclure des investissements minoritaires dans des filiales

** La société indique qu'elle peut également rechercher d'autres sources de financement, structures ou partenariats en fonction de l'évolution des conditions du marché et des considérations stratégiques

** Jusqu'à la dernière clôture, l'indice NI a augmenté de 9,6 % depuis le début de l'année