Nippon Steel exclut l'acier américain de ses prévisions de bénéfices en raison de difficultés "importantes" sur le marché

Nippon Steel: Les conditions du marché américain de l'acier sont plus mauvaises que prévu

Élargissement de 50 % des prévisions de pertes pour l'ensemble de l'année en raison du retrait d'actifs au Brésil

Prévoit des synergies avec U.S. Steel à l'avenir

Nippon Steel 5401.T , le plus grand sidérurgiste du Japon, a déclaré qu'il s'attendait à une baisse de 14 % de son bénéfice annuel avant éléments exceptionnels pour l'exercice fiscal en cours, mais qu'il excluait ses perspectives pour U.S. Steel, en raison des défis importants que pose le marché américain.

Le sidérurgiste japonais prévoit un bénéfice sous-jacent, c'est-à-dire un bénéfice ajusté pour tenir compte des éléments exceptionnels, de 680 milliards de yens (4,51 milliards de yens) pour l'exercice se terminant en mars, contre 793,7 milliards de yens l'année dernière.

Nippon Steel, qui a acquis U.S. Steel en juin dans le cadre d'une transaction de 15 milliards de dollars, a déclaré avoir exclu cette activité de ses prévisions pour l'exercice en cours parce que "les conditions actuelles du marché américain de l'acier sont nettement inférieures aux niveaux initialement prévus", en plus de l'augmentation des coûts due à des problèmes liés à l'équipement et de "l'incertitude accrue sur le marché américain"

La capacité de production d'acier de U.S. Steel représente environ 40 % des 66 millions de tonnes par an dont dispose Nippon Steel au niveau mondial. Nippon Steel considère U.S. Steel comme un élément clé de sa stratégie à long terme pour atteindre une capacité annuelle de production d'acier de 100 millions de tonnes.

"La structure actuelle des bénéfices de U.S. Steel est très fragile, mais la réalisation d'investissements sera une mesure extrêmement efficace pour améliorer la rentabilité", a déclaré Takahiro Mori, vice-président de Nippon Steel, lors d'une conférence de presse, réaffirmant son intention de poursuivre régulièrement ses investissements.

Mardi, U.S. Steel a annoncé des dépenses de 14 milliards de dollars dans le cadre d'un plan de croissance pluriannuel avec Nippon Steel, dont 11 milliards de dollars seront investis d'ici à la fin de 2028.

Nippon Steel, qui a piloté l'accord avec U.S. Steel malgré l'opposition politique et syndicale, s'attend à des synergies potentielles de 0,5 milliard de dollars par an d'ici à 2030.

"En plus des exigences en matière de décarbonisation, les dépenses d'investissement promises aux États-Unis rendraient difficile pour l'entreprise de maintenir des dividendes élevés", a déclaré Jefferies dans une note. "Nous pensons donc qu'il y a un risque de levée de fonds"

Nippon Steel a enregistré une perte de 113,4 milliards de yens pour le semestreclos fin septembre, contre un bénéfice de 243,4 milliards de yens pour la même période de l'année précédente.

Le sidérurgiste a également indiqué qu'il s'attendait à enregistrer une perte de 60 milliards de yens pour l'ensemble de l'exercice , soit 50 % de plus que ses prévisions précédentes, en raison d'une perte de 21 milliards de yens liée au retrait de l' entreprise sidérurgique Usiminas au Brésil.

La participation minoritaire de Nippon Steel dans Usiminas

USIM3.SA sera transférée à un autre actionnaire, Ternium

TX.N , car l'entreprise japonaise prévoit de se concentrer sur ses régions clés, à savoir les États-Unis, l'Inde et la Thaïlande, a indiqué Nippon Steel lors de la présentation de ses résultats.

"La ventedes actions d'Usiminasest destinée à atténuer les risques de dépréciation, étant donné qu'aucune reprise significative n'est attendue au Brésil dans un avenir proche", a déclaré M. Mori.

(1 $ = 150,7800 yens)