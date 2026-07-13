Nippon Paint propose 8,6 milliards de dollars pour racheter la division des peintures décoratives d'AkzoNobel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'origine de l'information, avec la déclaration de Nippon Paint)

Nippon Paint 4612.T a proposé de racheter l'activité de peintures décoratives d'AkzoNobel

AKZO.AS pour 7,5 milliards d'euros (8,55 milliards de dollars), a annoncé lundi la société.

Nippon Paint avait auparavant cherché à racheter l'ensemble des activités d'AkzoNobel, en collaboration avec la société américaine Sherwin-Williams SHW.N , pour 12,5 milliards d'euros, mais cette offre avait été rejetée en mai , à la suite de quoi les deux sociétés avaient retiré leur proposition.

AkzoNobel n’a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures d’ouverture habituelles. Aucune décision concrète concernant cette acquisition n’a été prise, a déclaré Nippon Paint.

Cette initiative a été rapportée pour la première fois dimanche par Bloomberg News. Nippon Paint a fait plusieurs offres au cours du mois dernier, mais AkzoNobel n’a pas informé ses actionnaires ni donné suite à la proposition de 7,5 milliards d’euros présentée la semaine dernière, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

AkzoNobel, qui fabrique les peintures de la marque Dulux, avait déclaré que l’offre de Nippon Paint et de Sherwin-Williams visant à racheter l’intégralité de l’entreprise sous-évaluait son activité, manquait de certitude quant aux autorisations réglementaires et diviserait la société entre deux prétendants.

La société poursuit plutôt un projet antérieur de fusion avec le fabricant américain de revêtements Axalta AXTA.N . Les deux entreprises doivent tenir des assemblées générales le 5 août afin de voter sur cette fusion. Les fabricants de peinture se tournent vers les fusions pour réaliser des économies face à la hausse des coûts, à une concurrence intense et à l’incertitude suscitée par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les produits importés.

(1 dollar = 0,8775 euro)