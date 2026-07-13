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Nippon Paint propose 8,6 milliards de dollars pour la division d'AkzoNobel, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 03:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte aux paragraphes 2, 6 à 8)

Nippon Paint 4612.T a fait plusieurs offres pour racheter l'activité de peintures décoratives d'AkzoNobel AKZO.AS au cours du mois dernier, dont une proposition évaluant cette division à 7,5 milliards d'euros (8,55 milliards de dollars) la semaine dernière, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Nippon Paint avait auparavant cherché à racheter l’ensemble des activités d’AkzoNobel, en collaboration avec la société américaine Sherwin-Williams SHW.N , pour 12,5 milliards d’euros, mais cette offre avait été rejetée en mai , à la suite de quoi les deux sociétés avaient retiré leur proposition.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Nippon Paint n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, tandis qu’AkzoNobel n’a pas répondu à une demande de commentaire en dehors des heures d’ouverture habituelles.

La direction d’AkzoNobel n’a pas entamé de discussions avec Nippon Paint concernant cette offre, qui valorise l’entreprise à environ 12 fois son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) de 2026, et n’a pas non plus informé ses actionnaires de cette démarche, a indiqué Bloomberg News.

Nippon Paint pourrait encore renoncer à son projet d’acquisition, ajoute l’article.

AkzoNobel, qui fabrique les peintures de la marque Dulux, avait déclaré que l’offre de Nippon Paint et de Sherwin-Williams visant à racheter l’intégralité de l’entreprise sous-évaluait son activité, manquait de certitude quant aux autorisations réglementaires et diviserait la société entre deux prétendants.

Elle poursuit donc un projet antérieur de fusion avec le fabricant américain de revêtements Axalta AXTA.N . Les deux sociétés doivent tenir des assemblées générales le 5 août afin de voter sur cette fusion.

Les fabricants de peinture se tournent vers les fusions pour réaliser des économies face à la hausse des coûts, à une concurrence intense et à l’incertitude suscitée par les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les produits importés.

(1 dollar = 0,8775 euro)

Fusions / Acquisitions

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AKZO NOBEL
57,400 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
AXALTA COAT SYST
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NIPPON PAINT HD
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SHERWIN-WILLIAMS
334,080 USD NYSE +0,67%
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