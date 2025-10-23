NioCorp et Lockheed s'associent pour des travaux sur les alliages de scandium financés par le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le partenariat entre les deux sociétés)

La société d'extraction de terres rares NioCorp NB.O a déclaré jeudi qu'elle travaillait avec l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N pour développer un alliage de scandium et d'aluminium destiné à l'équipement militaire dans le cadre d'un programme financé par le Pentagone. Lasociété NioCorp, basée dans le Colorado, a reçu 10 millions de dollars du Pentagone en août pour développer une mine au Nebraska qui produira du scandium, l'une des 17 terres rares. Lockheed est un fournisseur clé de l'armée américaine, notamment pour les avions de chasse et d'autres armes. Une partie de ces fonds est utilisée par NioCorp et Lockheed pour développer un alliage de scandium et d'aluminium, dont les tests sont prévus pour 2027 et qui sera utilisé dans toute une série d'équipements.

Un alliage d'aluminium et de scandium intéresse le Pentagone parce qu'il est léger, qu'il conduit bien l'électricité, qu'il est résistant à la corrosion et qu'il conserve toutes ces caractéristiques à différentes températures.

Le scandium est déjà largement utilisé pour la défense, l'aérospatiale et l'énergie, mais la quasi-totalité de l'approvisionnement provient de Chine, de Russie et d'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas extrait de scandium depuis 1969. NioCorpprévoit d'extraire le scandium du gisement du Nebraska et de transformer le métal en lingots qu'une tierce partie utiliserait pour créer une poudre pouvant être utilisée dans l'impression 3D pour fabriquer des pièces de rechange pour Lockheed.

NioCorp prévoit d'ouvrir sa mine du Nebraska d'ici 2028. Le projet fait l'objet d'un examen en vue d'obtenir un prêt de 800 millions de dollars de la part de la Banque américaine d'import-export.