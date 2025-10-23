 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 257,50
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

NioCorp et Lockheed s'associent pour des travaux sur les alliages de scandium financés par le Pentagone
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur de terres rares NioCorp Developments

NB.O a déclaré jeudi avoir signé un accord avec l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N pour soutenir le développement d'une technologie à base de scandium dans le cadre d'un programme financé par le Pentagone.

Ce programme vise à produire des prototypes de composants en alliage aluminium-scandium destinés à accroître les capacités des avions de combat modernes, a déclaré NioCorp. L'entreprise n'a pas fourni d'autres détails.

Le scandium, souvent associé aux terres rares, est utilisé pour renforcer les alliages d'aluminium destinés à la défense, à l'aérospatiale et à l'énergie, mais la quasi-totalité de l'approvisionnement provientde la Chine, de la Russie et de l'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas extrait de scandium depuis 1969.

En août, le ministère américain de la défense a accordé jusqu'à 10 millions de dollars à Elk Creek Resources, une unité de NioCorp , pour augmenter l'offre nationale de scandium, Washington cherchant à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour les minerais essentiels.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
489,815 USD NYSE +0,55%
NIOCORP DEVEL
8,3950 USD NASDAQ -0,77%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank