NioCorp et Lockheed s'associent pour des travaux sur les alliages de scandium financés par le Pentagone

Le producteur de terres rares NioCorp Developments

NB.O a déclaré jeudi avoir signé un accord avec l'entreprise de défense américaine Lockheed Martin LMT.N pour soutenir le développement d'une technologie à base de scandium dans le cadre d'un programme financé par le Pentagone.

Ce programme vise à produire des prototypes de composants en alliage aluminium-scandium destinés à accroître les capacités des avions de combat modernes, a déclaré NioCorp. L'entreprise n'a pas fourni d'autres détails.

Le scandium, souvent associé aux terres rares, est utilisé pour renforcer les alliages d'aluminium destinés à la défense, à l'aérospatiale et à l'énergie, mais la quasi-totalité de l'approvisionnement provientde la Chine, de la Russie et de l'Ukraine. Les États-Unis n'ont pas extrait de scandium depuis 1969.

En août, le ministère américain de la défense a accordé jusqu'à 10 millions de dollars à Elk Creek Resources, une unité de NioCorp , pour augmenter l'offre nationale de scandium, Washington cherchant à réduire sa dépendance à l'égard de la Chine pour les minerais essentiels.