Nio : faut-il investir dans le géant du véhicule électrique en Chine ?

Nio ES8

Café de la Bourse vous propose l'analyse boursière et fondamentale du groupe Nio dont le chiffre d'affaires a franchi le seuil des 2,4 milliards de $ en 2020 pour devenir l'un des leaders du véhicule électrique en Chine en seulement 3 ans. Dans cet article découvrez les chiffres clés de ce constructeur automobile chinois ainsi que sa gamme de modèles électriques commercialisés. Nous nous pencherons ensuite sur l'étude de ses comptes annuels, leurs interprétations, ainsi que les résultats du groupe au 1er trimestre 2021.

Nous nous intéresserons également à l'analyse graphique de l'action Nio, avant de vous présenter les avantages et inconvénients à investir dans une action chinoise, deuxième puissance économique mondiale qui connaît une très forte croissance. Nous étudierons ensuite les ratios clés du groupe Nio afin de répondre à la question : faut-il investir dans l'action Nio en Bourse ?

5 chiffres-clés du groupe Nio en infographie

Infographie action Nio

12 septembre 2018 : IPO, introduction en Bourse de l'action Nio

75 641 : nombre de véhicules électriques Nio vendus en 2020

8ème capitalisation boursière mondiale du secteur automobile

1 000 km : autonomie indiquée pour la voiture électrique Nio ET7

2,49 milliards de $ : chiffre d'affaires 2020

Présentation de la société Nio : un leader du véhicule électrique en Chine

La création du groupe Nio est relativement récente. Il a en effet été fondé en novembre 2014 par un entrepreneur de 46 ans : William Li.

La marque Nio trouve ses racines dans le sport automobile. La formule E Nio EP9 détient 5 records mondiaux sur circuits dans la catégorie des supercars électriques. La Nio EP9 fut produite par la startup NextEV dirigée par William Li. Fin 2017, avec l'appui d'investisseurs de renom tels que Tencent, Baidu ou encore Baillie Gifford, le groupe Nio se lance dans la production en série de véhicules électriques.

En seulement 3 ans la société Nio a réalisé l'exploit de devenir un des leaders du véhicule électrique sur le marché chinois avec un chiffre d'affaires de 2,49 milliards de $ au titre de l'année 2020. Le groupe Nio se place ainsi devant ses principaux concurrents Li Auto et Xpeng (respectivement 908 millions de $ et 1,5 milliards de $ de chiffre d'affaires en 2020) mais reste dernière Tesla et BYD.

Nio est aussi actuellement la 8ème capitalisation boursière mondiale du secteur automobile.

Nio a commercialisé 75 641 véhicules électriques durant 2020, soit un prix de vente moyen de 30 761 $ par véhicule*. Le groupe compte presque 8 000 salariés fin 2020.

Les voitures électriques de Nio

Nio ET7

La voiture électrique Nio ET7 est la plus rapide (3,9 secondes d'accélération de 0 à 100 km/h) et possède la plus grande autonomie (1 000 km) de la gamme grand public de Nio.

Nio EC6

Avec une autonomie indiquée de 615 km, le modèle de type SUV électrique Nio EC6 peut atteindre les 100 km/h en 4,5 secondes.

Nio ES8

La Nio ES8, familiale pouvant disposer de 7 places assises, a une autonomie de 580 km/h.

Nio ES6

Le break Nio ES6 dispose d'un coffre spacieux. Son autonomie est de 610 km.

Analyse des résultats financiers du groupe Nio



Les comptes de la société Nio sont présentés en devises RMB (Yuan) ainsi qu'en US dollars. Nous avons retenu les chiffres en US dollars.

Évolution du chiffre d'affaires, résultat net, et trésorerie du groupe Nio

en millions de $

Résultats financiers du groupe Nio

Le chiffre d'affaires de la société Nio est en croissance marquée au cours des 3 dernières années, passant de 720 millions de $ en 2018 à 1 124 millions de $ en 2019 (+ 56 %), puis à 2 492 millions de $ en 2020 (+ 122 %). L'évolution du chiffre d'affaires entre 2018 et 2020 ressort à + 246 %, il a donc plus que triplé !

Le groupe Nio enregistre d'importantes pertes à ses comptes de résultats, mais leurs amplitudes se réduisent (- 3 393 millions de $ en 2018 ; - 1 639 millions de $ en 2019 et - 860 millions de $ en 2020). Cette situation de pertes s'explique par d'importantes dépenses en R&D (Recherche & Développement), en marketing, ainsi qu'en acquisitions d'actifs industriels de production automobile.

Les positions en trésorerie et équivalents de trésorerie du groupe Nio ont été établie à 456 millions de $ en 2018 et 124 millions de $ en 2019. Elle est en forte augmentation en 2020 à hauteur de 5 889 millions de $.

Étude du bilan de Nio

Au 31 décembre 2020, Nio dispose d'actifs totaux à hauteur de 8 374 millions de $. On y retrouve principalement la trésorerie et équivalents de trésorerie pour 5 889 millions de $, suivi de 766 millions de $ au titre des immobilisations corporelles (actifs industriels de production automobile).

Le total des passifs s'élève à 3 491 millions de $, principalement constitué de la dette financière court et long terme à hauteur de 1 147 millions de $, ainsi que de la dette d'exploitation (comptes fournisseurs) pour 976 millions de $.

Par différence entre les actifs et les passifs, les capitaux propres (actif net) de Nio ressortent à 4 164 millions de $ (4 883 millions de $ déduits de 719 millions de $ au titre des intérêts ne donnant pas le contrôle).

La solvabilité de Nio est bonne car son ratio de solvabilité ressort à 0,28 selon la formule dettes financières / actif net (capitaux propres).

Nio : une bonne dynamique du chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre 2021

L'évolution du chiffre d'affaires du groupe Nio entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021 passe de 194 millions de $ à 1 218 millions de $, soit une multiplication par 6,28.

Du côté du compte de résultat, la perte de 243 millions de $ au 1er trimestre 2020 atteint 744 millions de $ au 1er trimestre 2021.

Analyse du cours de l'action Nio en Bourse

Évolution du cours de l'action Nio depuis son IPO

Cours l'action Nio en bourse

Source : tradingview (hors tracés)

L'IPO (Introduction en Bourse) du groupe Nio a eu lieu le 12 septembre 2018 au cours de 6,26 $, lui permettant de lever 1 milliard de $ sur les marchés boursiers.

L'évolution du cours de l'action Nio peut être découpée en 3 phases :

une chute conséquente de 62 % entre son IPO à 6,26 $ et le 2 avril 2020 (2,39 $) ;

un fort rebond avec un cours multiplié par 26 entre le 2 avril 2020 et le 11 janvier 2021 (62,70 $) ;

une chute de 43 % depuis le 11 janvier 2021 pour clôturer au cours de 35,89 $ le 24 mai 2021.

Investir dans des actions de sociétés chinoises : les éléments à prendre en compte

Investir dans des sociétés chinoises permet de bénéficier du dynamisme économique du pays. Si l'on ajoute à cela la bonne tendance que connaît l'essor du véhicule électrique (notamment pour des raisons écologiques), investir dans un groupe tel que Nio semble donc très judicieux au regard de ces critères macroéconomiques. Il reste cependant nécessaire d'évaluer son niveau de valorisation boursier actuel et de le comparer à ses fondamentaux et ses indicateurs clés développés dans notre article.

Attention tout de même, investir en actions de sociétés chinoises peut comporter des inconvénients : le gouvernement chinois, très présent, peut avoir un réel impact sur la politique des sociétés chinoises. L'interventionnisme du gouvernement chinois peut être préjudiciable à l'investisseur. On se rappelle par exemple l'affaire de l'IPO avortée d'Ant Group en 2020, la fintech filiale à 100 % du géant Alibaba dont l'introduction en Bourse a été bloquée au dernier moment par l'État chinois au motif de la perte de souveraineté que cette opération entraînait. Mais les déboires de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba ne se sont pas arrêté là puisque Alibaba a écopé cette année d'une amende record de 2,34 milliards d'euros pour abus de position dominante.

Mais se positionner sur le marché chinois présente aussi des atouts non négligeables. Rappelons que l'essor des classes moyennes chinoises, en pleine expansion ces dernières années, offre au pays une excellente dynamique de consommation des ménages qui devrait pleinement profiter à un groupe tel que Nio. De plus, l'interventionnisme étatique peut aussi être une bonne chose pour l'investisseur. Ainsi, l'État chinois est venu en aide à Nio à hauteur de 7 milliards de yuan en 2020, au travers de l'intervention des autorités de la province d'Anhui où sont installées les usines de Nio.

6 indicateurs clés du groupe Nio

1. Un excellent chiffre d'affaires au 1er trimestre 2021

Avec une multiplication par plus de 6 du chiffre d'affaires entre le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021 pour atteindre 1 218 millions de $, la dynamique des ventes de Nio est excellente. En revanche, la perte au compte de résultat est elle en augmentation, passant de 243 à 744 millions de $.

2. Un bon ratio de solvabilité

Le groupe Nio affiche un ratio de solvabilité de 0,28 au regard de la formule dettes financières / actif net, ce qui est tout à fait raisonnable.

3. Des pertes financière, mais en diminution

Le groupe Nio n'est pas encore bénéficiaire, il ne réalise pas de profits. Toutefois, les niveaux de pertes annuelles s'amenuisent rapidement et il est possible qu'à ce rythme le groupe devienne bénéficiaire d'ici 2021 ou 2022.

4. Des capitaux propres inférieurs à la valorisation boursière

Avec une capitalisation boursière actuelle de 58,81 milliards de $ et des capitaux propres au bilan du 31 décembre 2020 de 4,16 milliards de $, Nio est valorisé plus de 14 fois son actif net en Bourse. Selon ce ratio, le bilan du groupe Nio se paye cher en Bourse, ce qui est généralement le cas de ce type de valeur growth.

5. Pas de dividende Nio

Le groupe Nio ne verse pas de dividende pour le moment car le groupe se concentre sur sa croissance.

6. Un leader du véhicule électrique en Chine

Nio est un des leaders de son secteur sur le marché chinois devant ses concurrents directs Li auto et Xpeng. Nio reste cependant à ce jour derrière les deux géants de l'automobile électrique Tesla et BYD.

Faut-il investir dans l'action Nio en Bourse ?

Le groupe Nio ne réalise pas (encore) de profits. Cependant, la situation pourrait s'inverser en 2021 ou 2022 à la lecture de la dynamique de la réduction des pertes :

perte de 3 393 millions de $ en 2018 (- 10,21 $ par action) ;

perte de 1 639 millions de $ en 2019 (- 1,59 $ par action) ;

perte de 860 millions de $ en 2020 (- 0,73 $ par action).

Ces situations de pertes ne sont pas particulièrement préoccupantes car le groupe Nio se concentre sur sa croissance et cible donc d'importantes dépenses en R&D, marketing, et en acquisitions d'actifs de production industrielle.

Nous apprécions particulièrement la franche hausse de la trésorerie du groupe Nio en 2020, passant de 124 millions de $ en 2019 à 5 889 millions de $ en 2020, ainsi que la remarquable croissance de son chiffre d'affaires multiplié par 3,46 entre 2018 et 2020 pour s'établir à 2 492 millions de $. Cette tendance se poursuit au 1er trimestre 2021 (passant de 194 millions de $ au 1er trimestre 2020 à 1 218 millions de $ au 1er trimestre 2021, soit une multiplication par 6,28).

Néanmoins, avec une capitalisation boursière actuelle de 58 milliards de $, il serait appréciable d'attendre que le groupe Nio réalise au minimum 3 milliards de $ de profits avant d'y investir afin que l'investisseur puisse bénéficier d'une rentabilité bénéficiaire d'au moins 5 % (à ne pas confondre avec le rendement du dividende).

Notre avis est globalement positif au regard de la dynamique de croissance du groupe. Mais ce type d'investissement conviendra davantage aux investisseurs présentant un profil growth (croissance). Les investisseurs de profils value (valeur) et rendement resteront à l'écart de Nio du fait du prix du bilan très élevé en Bourse et du fait que Nio ne verse pas de dividendes durant sa phase de croissance.

*C.A 2020 global de 2 492 millions de $ (dont 2 327 millions de $ de ventes de véhicules et 165 millions de $ au titres des autres ventes). Calcul du prix de vente moyen : 2 326 823 000 $ / 75 641 véhicules vendus en 2020 = 30 761 $ de prix de vente moyen.

