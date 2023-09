Nio attendu en hausse alors que la presse évoque un partenariat avec Mercedes

(AOF) - Nio est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après que Reuters a affirmé qu’il avait eu des entretiens exploratoires avec Mercedes-Benz en vue d'un rapprochement qui verrait le constructeur allemand investir dans la startup chinoise de véhicules électriques moyennant un transfert de technologie. Le fondateur et directeur général de Nio, William Li, a discuté de cette collaboration potentielle avec le PDG de Mercedes, Ola Kaellenius, au début de l'année.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.