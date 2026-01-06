Nimbus et Lilly signent un accord pour développer un nouveau médicament oral contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nimbus Therapeutics a déclaré mardi avoir conclu un accord pluriannuel de recherche et de licence avec Eli Lilly LLY.N pour développer de nouveaux traitements oraux basés sur l'intelligence artificielle contre l'obésité et d'autres maladies métaboliques.

Le fabricant américain de médicaments effectuera des paiements initiaux et des paiements d'étape à court terme de 55 millions de dollars, avec un montant supplémentaire de 1,3 milliard de dollars en développement et en étapes commerciales pour Nimbus, ainsi que des redevances sur les ventes mondiales si le médicament est approuvé.

Les développeurs de médicaments sont de plus en plus nombreux à adopter l'IA pour les tests de découverte et de sécurité afin d'obtenir des résultats plus rapides et moins coûteux, conformément à la volonté de la Food and Drug Administration américaine de réduire les tests sur les animaux dans un avenir proche.

En 2022, Nimbus a vendu un composé conçu par l'IA à Takeda

4502.T dans le cadre d'un accord d'une valeur pouvant atteindre 6 milliards de dollars. Le traitement du psoriasis a récemment passé avec succès deux essais de phase avancée, et le fabricant japonais prévoit de demander des autorisations réglementaires cette année.

Les fabricants de médicaments font la course pour développer des pilules amaigrissantes qui pourraient offrir une alternative au Wegovy de Novo Nordisk et au Zepbound de Lilly - deux injections hebdomadaires - sur un marché qui devrait générer plus de 150 milliards de dollars de revenus annuels d'ici le début des années 2030.

Nimbus utilisera son IA pour aider à identifier les médicaments candidats, tandis que Lilly apportera son expertise en matière de maladies métaboliques pour développer un médicament oral facile à prendre contre l'obésité.

Cette nouvelle collaboration fait suite à l'accord de recherche et de licence conclu en 2022 avec Lilly pour le développement de médicaments oraux contre les maladies cardiométaboliques.

Nimbus, dont le siège est à Boston, développe des médicaments sous forme de pilules et a des programmes dans les domaines du cancer, des maladies inflammatoires et des troubles métaboliques.