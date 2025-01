Nikola serait à court de liquidités

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Nikola Motors a perdu 27,78% à Wall Street hier, après que Bloomberg a affirmé que le constructeur de véhicules zéro émissions envisageait la vente de tout ou partie de ses activités, alors que ses liquidités s’épuisent. Les options sur la table incluraient la levée de nouveaux fonds ou la recherche de partenaires. Nikola a annoncé il y a quinze jours que son camion électrique à batterie de classe 8 a franchi le million de kilomètres parcourus par les flottes et les concessionnaires.

