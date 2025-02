Nikola se place sous la protection du chapitre 11

(AOF) - Nikola a annoncé mercredi avoir demandé la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites : le constructeur de véhicules électriques vise la vente de la totalité ou de la plupart de ses actifs. " Comme d'autres entreprises du secteur des véhicules électriques, nous avons été confrontés à divers facteurs de marché et macroéconomiques qui ont eu un impact sur notre capacité à fonctionner " déclare le CEO Steve Girsky. "Nous avons pris de nombreuses mesures pour lever des capitaux, réduire notre passif, assainir notre bilan et préserver nos liquidités", rappelle-t-il.

Les rumeurs de faillite du constructeur couraient depuis le mois de janvier.

LEXIQUE

Chapitres 11 et 7 (loi sur les

Le "Chapter 11" fait référence à la loi sur les faillites du code du commerce aux Etats-Unis. Lorsqu'une société se déclare incapable d'honorer ses dettes, elle peut demander à être placée sous protection de cette loi, qui lui offre, sans annuler ses dettes, un répit afin de mener à bien sa réorganisation et de restructurer son endettement. L'entreprise continue son activité et, sous la supervision d'un comité représentant les intérêts des créditeurs et des actionnaires, propose un plan de sauvetage qui doit être validé devant un tribunal. A noter que le chapitre 7 fait référence à la liquidation judiciaire pure et simple.

AOF - EN SAVOIR PLUS