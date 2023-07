Nikola attendu en baisse après l'annonce de la liquidation de Romeo

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Nikola est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé lundi qu’il allait commencer à liquider les actifs du fabricant de batteries Romeo Power, moins d'un an après l'avoir racheté pour quelque 144 millions de dollars en actions. Le constructeur de camions électriques, introduit en Bourse en 2020, a eu du mal à répondre aux attentes élevées des premiers investisseurs, en raison des coûts élevés des matières premières et de l'accès restreint aux capitaux en 2022. Nikola a cependant doublé ses livraisons au deuxième trimestre 2023.

