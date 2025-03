Nikko AM nomme un nouveau directeur des investissements

Nikko Asset Management vient de nommer Mark E. Stoeckle en tant que directeur des investissements (CIO), à compter du 1 er avril 2025. L’intéressé succède à Hiroshi Yoh, l’actuel CIO, qui quittera la société fin mars pour se livrer à des projets personnels.

Mark E. Stoeckle est aussi nommé executive corporate officer et responsable mondial des investissements. Il était administrateur externe de Nikko AM depuis avril 2024. Suite à sa nomination comme CIO, il démissionnera du conseil d’administration.

Mark Stoeckle travaillait dernièrement pour Adams Funds aux Etats-Unis, où il a été directeur général pendant dix ans et membre du conseil d’administration. Il dirigeait aussi le comité de gestion avant de prendre un rôle d’administrateur non exécutif en 2023. Il a également été directeur des investissements pour les fonds actions américaines et sectoriels chez BNP Paribas Investment Partners (actuellement BNP Paribas Asset Management) et directeur des investissements des actions américaines chez Fortis Investments.

L'Agefi