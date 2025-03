Nikkei : un gain de 0,92% à 37.396, la volatilité s'écrase information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sur un gain de 0,92% à 37.396 à l'issue d'une séance où la volatilité s'est complètement écrasée : les jeux étaient faits dès l'ouverture et il s'en est suivi 6 heures de quasi stagnation, avec des fluctuations au sein d'une fourchette 37.377/36.563.

Le Nikkei qui a comblé mercredi le 'gap' des 36.675 du 17 septembre 2024 a rebondi en direction de l'ex-support des 37.800 et s'y est retrouvé bloqué jeudi.

Si la dynamique baissière sous-jacente se réactive, le Nikkei pourrait aller tester le support des 35.620 du 11 septembre dernier.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.