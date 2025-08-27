Nikkei : timide rebond de 0,3% vers 42.520 information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 10:05









(Zonebourse.com) - Le Nikkei teste le support oblique gravitant vers 42.300 et tente de mettre fin à une série baissière de 6 séances, amorcée sous 43.715 : il ne s'agit pour l'instant que d'un timide rebond de 0,3% vers 42.520 et un 1er obstacle se dessine avec le comblement du 'gap' des 42.681 du 25 août, le second se situant vers 43.000.





