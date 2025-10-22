Nikkei : termine quasi stable (-0,02%), tutoie les +25% annuels
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 09:05
La barre des +25% annuels a été franchie (49.458 au plus haut en séance) avant que quelques prises de bénéfices ne réduisent un peu l'écart mais le Nikkei inscrit ce mercredi sa seconde meilleure clôture de l'histoire à 49.308ts.
Une fois testé les 50.000 (l'objectif que tout le monde a en tête), le Nikkei devrait revenir combler le 'gap' des 48.140 du 17 octobre puis celui des 45.778 du 3 octobre
