Nikkei : seconde séance de repli, -1,63% vers vers 51.117
08/01/2026

Après 4,3% sur les 2 premières séances de l'année 2026 (pour un magistral record de/clôture" à 52.518), le Nikkei subit une consolidation de -1,13% puis de -1,63% vers vers 51.117.
L'indice devrait effectuer le comblement du "gap" des 50.534 du 30/12, au risque de valider un double-top historique après le pic du 4 novembre (sous 52.636 en intraday).


