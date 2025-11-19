 Aller au contenu principal
Nikkei : séance volatile mais écart final réduit à -0,35%
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 09:55

Le Nikkei av perdu initialement -0,95% (vers 48.235) puis repris jusqu'à +0,75% avant de retomber dans le rouge au final (-0,35%): l'indice vient de combler le 'gap' des 48.435 du 24/10,.
Il reste à refermer celui des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre: le conflit commercial avec la Chine est de nature à plomber lourdement Tokyo si la fâcherie perdurait.

