Nikkei : séance volatile mais écart final réduit à -0,35%
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 09:55
Il reste à refermer celui des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre: le conflit commercial avec la Chine est de nature à plomber lourdement Tokyo si la fâcherie perdurait.
