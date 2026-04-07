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Nikkei : se stabilise après 2 séances de hausse et un gain de 1,8%
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 10:59

Les nouvelles du golfe persique ne sont pas bonnes mais les indices asiatiques résistent malgré les propos outranciers tenus par Trump lundi soir : l'ultimatum pour "l'annihilation de l'Iran" est de nouveau repoussé de 24H : après 2 hausse de 1,25 puis 0,55% (vendredi et lundi, le Nikkei ( 0,03%) se stabilise vers 53.430).
Sur 6 séances, le Nikkei ne va nulle part, il en est même point que le 27 mars: si la consolidation reprend, le Nikkei reviendra tester le récent plancher de 50.560Pts.
Et comme l'E/T/E sous 55.000/59.000 n'est pas invalidée et le Nikkei pourrait redescendre pour combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier : les objectifs suivants à la baisse se situent au niveau du "gap" des 49.766 du 19/12/2025 puis du support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

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