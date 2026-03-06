 Aller au contenu principal
Nikkei : s'offre une seconde séance de rebond ( 0,6% à 55.620) mais -3% en hebdo.
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 09:17

Le Nikkei s'offre une seconde séance de rebond ( 0,6% à 55.620) mais affiche un repli de -3% hebdo.

Le Nikkei s'est rapproché en matinée des 54.000 (support oblique long terme, issu du plancher des 31.000 du 7 avril 2025) mais s'est arrêté vers 54.513: si une cassure survenait, le prochain objectif serait la fermeture du "gap" des 51.987 du 12 janvier.

