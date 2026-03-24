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Nikkei : reprend 1,4%, n'invalide pas l'E/T/E baissière sous 52.730
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:49

Tokyo ( 1,4% à 52.252) n'a pas complètement "acheté" le scénario d'un haut responsable iranien engageant son pays à accepter une paix aux conditions dictées par les Etats Unis et Israël... d'autant plus que l'interlocuteur supposé a fermement démenti et réitéré les menaces contre les 2 alliés.
Le Nikkei qui venait de perdre -6,8% en 2 séances enregistre un rebond technique qui ne suffit pas à invalider une E/T/E qui s'est confirmée avec la franche cassure du plancher des 52.730E (ligne de cou), l'indice n'ayant pas été plus que 52.700 en intraday ( 2,3% au mieux).
Le Nikkei pourrait revenir combler le "gap" des 50.534 du 2 janvier puis celui des 49.766 du 19/12/2025 avant de tester le support des 48.600 des 19 et 25 novembre dernier.

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