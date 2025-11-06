 Aller au contenu principal
Nikkei : reprend +1,35% vers 50.883
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 09:12

Le Nikkei reprend +1,35% vers 50.883 après avoir atteint les +2% à 51.248Pts en séance.
Le support psychologique des 50.000Pts a été préservé la veille mais la construction graphique reste fragile : ill reste des 'gaps' à combler, comme celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

