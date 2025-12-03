Nikkei : reprend +1,14% vers 49.864,
03/12/2025
Mais l'indice ne parvient pas à 'accrocher' les 50.000 : prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 48.140 du 18 octobre, puis 45.778Pts le Nikkei du 3 octobre.
