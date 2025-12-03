 Aller au contenu principal
Nikkei : reprend +1,14% vers 49.864,
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 08:52

- Après son entame de décembre ratée, sur fond de flambée des taux, ( -1,9% )vers 49.303 lundi) et une stabilisation mardi (-0,01%), le Nikkei finit en hausse de +1,14% vers 49.864, après avoir repris jusqu'à... 1,9% et testé 50.138 en séance (retour à la case départ).
Mais l'indice ne parvient pas à 'accrocher' les 50.000 : prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 48.140 du 18 octobre, puis 45.778Pts le Nikkei du 3 octobre.

