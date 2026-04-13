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Nikkei : repli marginal de -0,75% après gain hebdo de 7%
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 09:03

Le Nikkei entame la semaine sur repli marginal de -0,75% (vers 56.500) après gain hebdo de 7% : les investisseurs nippons réagissent peu à l'annonce du blocage d'Ormuz par Trump et au risque de reprise des hostilité et de poursuite de la guerre à moyen terme (encore 10 jours de trêve).
Le Nikkei a invalidé un scénario en "tête/épaules" (54.500/59.300/55.400) et se prépare à plutôt à retracer ses sommets du 27 février à 58.850.

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