Nikkei : reperd -1,22% vers 37.965

(CercleFinance.com) - Le Nikkei reperd -1,22% sur les +1,88% gagnés la veille et retombe vers 37.965 (37.750 au plus bas du jour) : l'indice retombe sous la résistance court terme des 38.322 mais n'invalide pas sa tendance haussière.

Le comblement du 'gap' des 38.994Pts du 19 février reste d'actualité









