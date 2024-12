Nikkei : recule de -0,72%, finit au + bas à 39.081 information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 09:58









(CercleFinance.com) - Le Nikkei recule de -0,72% et termine très exactement au plus bas du jour à 39.081 qui finit sans direction à l'issue d'une séance aussi peu volatile que la veille, mais placée sous le signe de la consolidation.

Le Nikkei ne perd pas le contact avec les 39.000 et pourrait s'ouvrir le chemin des 40.000Pts (ex-zénith du 15 octobre) à la faveur des derniers habillages de bilan, d'ici le 20/12.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.