Nikkei : rechute de -1,75% vers 51497, plein de 'gaps' à combler
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 10:17

Le Nikkei en tame le mois de novembre par une rechute de -1,75% vers 51.497 après avoir terminé le mois d'octobre en apothéose (3 records au cours de 3 dernières séances d'octobre qui s'est imposé comme le plus haussier de l'histoire du marché Japonais).
Cela fait également +66% depuis le 7 avril et +102% depuis le 6 janvier 2023, une des hausses les plus rapides du 21ème siècle.

L'objectif psychologique des 50.000Pts a été 'traversé' sans même marquer une pause décelable: un pullback sur ce seuil pourrait faire retomber la tension car le surachat est extreme.

Le Nikkei a manqué de peu de venir refermer ce mardi le 'gap' ouvert au-dessus des 51.412 qui s'ajoute à celui des 50.365, à celui des 48.435 du 24/10, des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

