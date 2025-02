Nikkei : rechute de -1,25%, teste les 38.460 en intraday information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - En refranchissant jeudi dernier le seuil des 39.000, le Nikkei s'était ouvert la route des 39.600, une résistance testée les 15/17 décembre et 30 janvier, mais la rechute de -1,25% vers 38.678 met à mal ce scénario : l'indice a en effet re-testé en séance le support des 38.520 du 2 février et même celui plus déterminant des 38.450 du 15 janvier, ce qui crée une fragilité et ravive le risque de rechute sur 38.800, le plancher des 2, 25 et 28 octobre, puis du 28 novembre.







