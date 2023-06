Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nikkei : rebond de +2% à 32.265, pour un gain hebdo de +2,4% information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit la semaine en beauté, sur un rebond de +2% à 32.265, pour un gain hebdo de +2,4%.

La bourse de Tokyo qui n'a pas enfoncé le support des 31.390, reprend son rallye en direction des 35.700/35.800.





