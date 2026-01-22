Nikkei : rebond de 1,73% à 53.688
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 08:59
Une légère embellie pour Tokyo mais dans l'ensemble, le repli des indices nippons aurait pu être bien plus sévère (-10% ou plus) s'il avait été proportionnel à la perte de valeur des bons du Trésor depuis une semaine.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
A lire aussi
-
Le consortium formé d'Orange, Bouygues Telecom et Iliad, maison-mère de Free, indique jeudi mener des discussions avec Altice pour l'acquisition potentielle d'une grande partie de ses activités de télécommunications en France, qui comprennent l'opérateur télécoms ... Lire la suite
-
Chaque mois, Saaduddeen, 67 ans, se rend au musée célébrant la victoire des combattants afghans contre l'occupation soviétique. Il était l'un d'entre eux. Mais le musée, ouvert en 2010 à Hérat en Afghanistan, a changé depuis le retour au pouvoir des talibans. Sur ... Lire la suite
-
Les Australiens se sont recueillis jeudi soir pour honorer la mémoire des 15 personnes décédées lors d'une tuerie antisémite sur la plage de Bondi à Sydney en décembre, l'attentat le plus meurtrier dans le pays depuis une trentaine d'années. Les drapeaux ont été ... Lire la suite
-
La banque espagnole Bankinter a annoncé jeudi avoir dégégé en 2025 plus d'un milliard d'euros de bénéfice net "pour la première fois", en 60 ans d'histoire. "Le groupe Bankinter clôt l'exercice 2025 avec une croissance à deux chiffres de son bénéfice, qui dépasse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer