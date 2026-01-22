 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : rebond de 1,73% à 53.688
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 08:59

Le Nikkei met fin à une série de 5 séances de repli (consécutif, avec un rebond de 1,73% à 53.688, à la faveur d'une détente de -4Pts du "10 ans" dont le rendement s'est envolé jusque vers 2,38% mardi et qui retombe vers 2,246% ce jeudi (contre 2,18 vendredi et 2,08% le 9 janvier).

Une légère embellie pour Tokyo mais dans l'ensemble, le repli des indices nippons aurait pu être bien plus sévère (-10% ou plus) s'il avait été proportionnel à la perte de valeur des bons du Trésor depuis une semaine.

Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank