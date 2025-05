Nikkei : quasi stable, grappille 0,08% à 37.530 information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Le Nikkei finit quasi stable et grappille 0,08% vers 37.530 : l'indice est venu tester en séance 37.920 avant de se replier vers 37.455.

En cas de repli, le Nikkei devrait retrouver du soutien vers 36.978Pts, avec le comblement du 'gap' du 8 mai puis 36.930, seuil de résistance du 2 au 7 mai.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.