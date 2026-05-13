Nikkei: pourquoi l’envolée de 12% en un mois interroge les marchés

information fournie par Le Particulier • 13/05/2026 à 12:03

Nikkei +12% en un mois: des records portés par la tech et une économie solide, malgré des tensions géopolitiques persistantes. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Une dynamique largement tirée par la tech et les effets de contagion américains

Le catalyseur de l'IA et des semi-conducteurs

Fondamentaux réévalués et «effet de change» massif

Le défi de la résilience énergétique

Vers les 70.000 points ou retournement?

Une dynamique largement tirée par la tech et les effets de contagion américains

Cela fait au moins 27 ans que les indices japonais n’avaient pas affiché une telle performance. Si la hausse de 12% du Nikkei 225 entre avril et mai est déjà remarquable en soi, amenant l’indice à toucher le record absolu de 63.385 points, elle l’est encore davantage sur des horizons plus longs: +65% sur un an, +112% sur trois ans, +276% sur dix ans. L’indice plus large TOPIX affiche également une performance solide, avec une hausse de 38% sur l’année écoulée.

Les places financières japonaises semblent désormais évoluer sans plafond évident. Depuis le début de l’année, leur trajectoire s’inscrit dans le sillage de Wall Street et interroge sur la soutenabilité d’un tel rallye dans un contexte macroéconomique pourtant complexe.

Le catalyseur de l'IA et des semi-conducteurs

Le principal moteur de cette ascension reste le secteur technologique, et plus particulièrement l’intelligence artificielle (IA). Le Japon bénéficie d’un effet miroir avec les indices américains: l’enthousiasme autour des géants de l’IA aux États-Unis a directement irrigué les valeurs japonaises du secteur. Les publications récentes d’acteurs comme Alphabet, Meta, Amazon ou Microsoft ont d’ailleurs rassuré les marchés sur la solidité de la croissance liée à l’IA et aux data centers.

Le Japon, acteur clé de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, en récolte mécaniquement les fruits. Des titres comme Tokyo Electron (+39% depuis janvier), Advantest (+37%) ou Softbank (+30%) bénéficient directement de l’accélération mondiale des infrastructures de calcul. L’IA agit également comme un catalyseur pour la robotique japonaise, secteur historique d’excellence pour les sociétés japonaises et dont les valorisations retrouvent une nouvelle jeunesse boursière.

Fondamentaux réévalués et «effet de change» massif

Au-delà de la technologie, la tendance est aussi soutenue par des perspectives domestiques plus favorables qu’anticipé. Les entreprises japonaises affichent des résultats solides, portés par une gestion plus rigoureuse et une amélioration des marges.

Le Japon profite également de la faiblesse relative du yen, qui reste un levier puissant pour les exportateurs. Elle améliore mécaniquement les bénéfices rapatriés de l’étranger, un argument clé pour les investisseurs internationaux en quête de rendement. À taux de change constant, une entreprise japonaise apparaît ainsi souvent décotée face à une concurrente américaine ou européenne. Les investisseurs achetant en dollars ou en euros trouvent dès lors un avantage mécanique à se positionner au Japon, puisqu’il faut moins de devise étrangère pour acquérir des actifs libellés en yen.

Le défi de la résilience énergétique

La progression du Nikkei surprend surtout par son imperméabilité aux risques géopolitiques au Moyen-Orient. Très dépendant de ses importations énergétiques transitant par le détroit d’Ormuz, le Japon devrait, en théorie, subir de plein fouet l’instabilité régionale.

Pourtant, les marchés privilégient une lecture centrée sur la liquidité et le cycle technologique. Ils ont également été rassurés par la stratégie de la Première ministre. Sanae Takaichi a en effet annoncé en mai viser une diversification des approvisionnements (70% hors Moyen-Orient dès juin), en se tournant vers l’Afrique, l’Amérique Latine et l’Asie centrale.

Vers les 70.000 points ou retournement?

Combien de temps cette dynamique haussière peut-elle se maintenir? Si le consensus des analystes demeure favorable à court terme, la prudence reste de mise face à plusieurs zones de turbulences identifiées dans leurs dernières notes de recherche. Le premier concerne l’inflation. Malgré un taux directeur relevé à 0,75% en avril, la Bank of Japan anticipe désormais une hausse des prix (hors produits frais) de 2,8% pour l’exercice 2026, contre 1,9% précédemment. Cet ajustement traduit une normalisation progressive de l’environnement inflationniste, mais il complique aussi la lecture de la politique monétaire à venir.

Le second tient à la trajectoire budgétaire. L’adoption d’un budget record d’environ 665 milliards de dollars illustre une orientation toujours très expansionniste, avec près d’un tiers des dépenses consacrées aux politiques sociales. Financé en grande partie par l’emprunt, cet effort budgétaire ravive les interrogations sur la soutenabilité de la dette publique japonaise, déjà l’une des plus élevées au monde en proportion du PIB. Autrement dit, le potentiel haussier du marché pourrait désormais dépendre davantage de sa capacité à absorber ces tensions internes que des seuls moteurs externes.