Nikkei : porte de saloon, -4,8% puis +1,9%

(CercleFinance.com) - La volatilité demeure intense à Tokyo où le Nikkei reprend près de +2% à 38.652 après avoir dévissé la veille de -4,8% et effacé d'un seul coup les gains des 2 précédentes séances.

Difficile d'affirmer que la dynamique haussière 'relance chinoise' et restaurée : il faudrait refranchir les 38.700 (résistance du 2 septembre) pour viser à nouveau le 'gap' des 41.055 du 17 juillet.

Les prochains objectifs à la baisse restent 2 autres 'gaps' à combler (après celui des 38.947 refermé ce matin), à 37.794 et 36.675 respectivement.

A la hausse, l'objectif est également un ex 'gap', celui du 17 juillet, puis l'ex-zénith du 27 mars.







