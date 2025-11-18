Nikkei : plongeon de -3,2% vers 48.700
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 09:59
Changement d'ambiance ce matin avec un plongeon de -3,2% vers 48.700 (une des 4 plus lourdes corrections de l'année après le 31 mars, les 7 et 9 avril) : le Nikkei pourrait bientôt combler le 'gap' des 48.435 du 24/10, celui des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.
