Nikkei : plongeon de -3,2% vers 48.700
18/11/2025

Le Nikkei avait invalidé une alerte à la baisse lundi en effaçant l'essentiel des pertes de la matinée (recul jusqu'à -1% en séance vers 49.845) et il avait réussi à préserver son récent plancher des 50.212 du 5 novembre dernier.
Changement d'ambiance ce matin avec un plongeon de -3,2% vers 48.700 (une des 4 plus lourdes corrections de l'année après le 31 mars, les 7 et 9 avril) : le Nikkei pourrait bientôt combler le 'gap' des 48.435 du 24/10, celui des 48.866 du 23/10, des 48.140 du 17/10 puis celui des 45.778 du 3 octobre.

