Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nikkei : perd 1% à l'issue d'une séance à 3% de volatilité information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - Le Nikkei entame la semaine sur un repli de -1% à 36.203, après avoir testé 36.663 au plus haut et 35.828 au plus bas du jour, c'est dire si la séance fut volatile puisque l'indice a fait l'essuie-glace entre les extrêmes des 5 séances précédentes.



L'indice n'a pas cependant re-testé le plancher des 35.248, soit 50% de retracement de la hausse du 6 août au 2 septembre.

On attend symétriquement que s'enclenche un rebond en direction de 37.665, lequel s'amorcera avec le franchissement de 37.060, ex-plancher de la mi-avril.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.