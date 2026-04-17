Nikkei : pas de 12éme séance de hausse mais 3,8% en hebdo
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 10:28
La totalité des gains annuels s'est reconstituée en 11 séances, entre 51.060 et 59.380Pts : c'est -à vérifie- la plus forte hausse en 1 siècle entre un niveau "N" et "ATH" (all time high).
Avec la rechute du jour, le risque d'ébauche d'un double top sous 59.300 et 59.600 est bien réel, mais comment écarter d'emblée le scénario d'un test des 60.000 ?
Il semble plus probable -dans l'immédiat- d'assister au comblement de quelques "gaps" comme celui des 57.980 du 14/04, 56.765 du 13/04 et surtout 53.916 du 7/4 (la zone des 53.000 étant d'une importance majeure, les 51.000 pouvant valider un "M" baissier).
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