Nikkei : nouveau record intraday à 45.852, mais -0,57% au final (+0,6% hebdo)
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 10:47

Le Nikkei inscrit un nouveau record 'intraday' à 45.852 (contre 45.508Pts la veille) d'entrée de jeu mais se retourne à la baisse dans l'après-midi et en termine à -0,57%, vers 45.045Pts : cela réduit de moitié le gain hebdo, à +0,6% mais le trimestre boursier se termine avec +17,6%.
L'indice échoue donc sous la résistance oblique moyen terme qui gravite justement vers 45.500... mais beaucoup d'analystes continuent d'envisager le test du seuil symbolique des 50.000.

